ВСУ освоили больше типов западного оружия, чем некоторые страны Альянса - Резников

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«Год назад я получил доверие Президента Украины и поддержку Верховной Рады Украины и был назначен на должность министра обороны. Для меня это высокая честь и ответственность. Сегодня направил Президенту Владимиру Зеленскому, Председателю ВРУ Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю отчет об основных результатах команды Минобороны за этот период», - написал Резников.

Он отметил, что получился документ об изменениях. О тех, что произошли. И о тех, что непременно произойдут.

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«Во время назначения моим главным приоритетом было обеспечение вступления в НАТО де-факто. Это уже произошло, если принять во внимание уровень взаимосовместимости нашей армии с армиями стран НАТО. Полномасштабное вторжение россии нас не сломало. Наоборот – проявило внутреннюю силу. Которая уже уничтожила миф о «второй армии мира». Наши воины освоили больше типов западного оружия, чем некоторые страны Альянса. Остались танки и самолёты. Уверен, что и эту высоту мы скоро возьмем», - отметил Резников.

Он сообщил, что Украина развивает интегрированную систему ПВО/ПРО, утверждается на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

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«Наша армия не просто внедряет – она совершенствует существующие и устанавливает новые стандарты. Проверенные на поле боя. Мы строим новую логистику, подготовили прорыв во внедрении АСУ, воплощаем на практике философию всеобъемлющей обороны. Министр отметил, что уже сейчас очевидно, что любая система коллективной безопасности свободного мира без Украины будет значительно слабее, чем с нами», - написал Резников.

Министр подчеркнул, что Украина в бою получила право определять свое будущее и свое место в мире.

«Мы заплатили за это высокую цену. Склоняю голову за героями, отдавшими свою жизнь. впереди еще много испытаний, боли и потерь. Но мы обязательно победим», - подчеркнул Резников.