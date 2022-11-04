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ЗСУ опанували більше типів західної зброї, ніж деякі країни Альянсу - Резніков

ЗСУ опанували більше типів західної зброї, ніж деякі країни Альянсу - Резніков

Київ • УНН

 • 204599 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українські військові опанували більше типів західної зброї, ніж деякі країни Альянсу. Залишилися танки і літаки. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков та додав, що надіслав Президенту України, Голові ВРУ та прем’єр-міністру звіт про основні результати команди Міноборони за рік, передає УНН.

Цитата

«Рік тому я отримав довіру Президента України та підтримку Верховної Ради України і був призначений на посаду міністра оборони. Для мене це висока честь і відповідальність. Сьогодні надіслав Президенту Володимиру Зеленському, Голові ВРУ Руслану Стефанчуку та прем’єр-міністру Денису Шмигалю звіт про основні результати команди Міноборони за цей період», - написав Резніков.

Він зазначив, що вийшов документ про зміни. Про ті, що відбулися. І про ті, що неодмінно відбудуться.

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«Під час призначення моїм головним пріоритетом було забезпечення вступу до НАТО де-факто. Це вже сталося, якщо взяти до уваги рівень взаємосумісності нашої армії з арміями країн НАТО. Повномасштабне вторгнення росії нас не зламало. Навпаки – проявило внутрішню силу. Яка вже знищила міф про «другу армію світу». Наші воїни опанували більше типів західної зброї, ніж деякі країни Альянсу. Залишилися танки і літаки. Впевнений, що і цю висоту ми скоро візьмемо», - зазначив Резніков.

Він повідомив, що Україна розбудовує інтегровану систему ППО/ПРО, утверджується на суходолі, в повітрі, на морі та у кіберпросторі.

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«Наша армія не просто впроваджує – вона вдосконалює існуючі й встановлює нові стандарти. Перевірені на полі бою. Ми будуємо нову логістику, підготували прорив у впровадженні АСУ, втілюємо на практиці філософію всеохоплюючої оборони. Міністр зазначив, що вже зараз очевидно, що будь-яка система колективної безпеки вільного світу без України буде значно слабшою, ніж з нами», - написав Резніков.

Міністр наголосив, що Україна в бою здобула право визначати своє майбутнє і своє місце в світі.

«Ми сплатили за це високу ціну.Схиляю голову за героями, що віддали своє життя.Попереду ще багато випробувань, болю і втрат. Але ми обов’язково переможемо», - наголосив Резніков.

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