ВСУ на юге уничтожили 31 оккупанта и 9 единиц техники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщили, что ВСУ на юге уничтожили 31-го оккупанта и 9 единиц техники врага. Об этом информирует УНН.
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«По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены потери врага в размере: 31 рашист, танк Т-72, гаубицы «Гвоздика» и «Мста-Б», 2 миномета , 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 1 беспилотник-разведчик», – говорится в сообщении.
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В командовании также подтвердили, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота оккупантов.
Полный объем вражеских потерь уточняется.
Напомним
ВСУ уничтожили еще 3 склада с боеприпасами на Херсонщине.