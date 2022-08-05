ВСУ на юге уничтожили 31 оккупанта и 9 единиц техники врага

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«По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены потери врага в размере: 31 рашист, танк Т-72, ​​гаубицы «Гвоздика» и «Мста-Б», 2 миномета , 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 1 беспилотник-разведчик», – говорится в сообщении.

Детали

В командовании также подтвердили, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота оккупантов.

Полный объем вражеских потерь уточняется.

Напомним

ВСУ уничтожили еще 3 склада с боеприпасами на Херсонщине.