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ЗСУ на півдні знищили 31 окупанта та 9 одиниць техніки ворога

ЗСУ на півдні знищили 31 окупанта та 9 одиниць техніки ворога

Київ • УНН

 • 73605 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомили, що ЗСУ на півдні знищили 31-го окупанта та 9 одиниць техніки ворога. Про це інформує УНН.

Цитата

«За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено втрати ворога у розмірі: 31 рашист, танк Т-72, гаубиці «Гвоздика» і «Мста-Б», 2 міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і 1 безпілотник-розвідник», – йдеться у повідомленні.

Деталі

У командуванні також підтвердили, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту окупантів.

Повний обсяг ворожих втрат уточнюється.

Нагадаємо

ЗСУ знищили ще 3 склади з боєприпасами на Херсонщині.

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