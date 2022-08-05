ЗСУ на півдні знищили 31 окупанта та 9 одиниць техніки ворога

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«За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено втрати ворога у розмірі: 31 рашист, танк Т-72, гаубиці «Гвоздика» і «Мста-Б», 2 міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і 1 безпілотник-розвідник», – йдеться у повідомленні.

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У командуванні також підтвердили, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту окупантів.

Повний обсяг ворожих втрат уточнюється.

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