ЗСУ знищили 2 склади БК, 4 бази і 1 штаб рашистів

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Протягом сьогоднішньої доби на Херсонщині ЗСУ знищили 3 бази окупантів, 1 штаб та 2 склади боєприпасів та у Донецькій області одну базу рашистів.

Загалом демілітаризовано 2 склади БК, 4 бази і 1 штаб русні на півдні та сході України.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли громади Шосткинського району на Сумщині.