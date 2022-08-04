ЗСУ знищили 2 склади БК, 4 бази і 1 штаб рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у своєму Telegram, що протягом 4 серпня було демілітаризовано 2 склади БК, 4 бази і 1 штаб русні на півдні та сході України. Про це інформує УНН.
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Протягом сьогоднішньої доби на Херсонщині ЗСУ знищили 3 бази окупантів, 1 штаб та 2 склади боєприпасів та у Донецькій області одну базу рашистів.
Загалом демілітаризовано 2 склади БК, 4 бази і 1 штаб русні на півдні та сході України.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли громади Шосткинського району на Сумщині.