Окупанти обстріляли громади Шосткинського району на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли області за добу, що минає. Про це інформує УНН.
Деталі
За день росіяни тричі обстріляли громади у Шосткинському районі.
Усього ворог відкривав вогонь: з гранатомету - 6 прильотів, з міномету - 2, а також випустили дві кулеметні черги.
Як повідомив Живицький, обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо
4 серпня, Миколаїв був обстріляний окупаційною армією фактично 4 рази. Під ракетні удари потрапили два райони міста.