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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 19497 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обстріляли громади Шосткинського району на Сумщині

Окупанти обстріляли громади Шосткинського району на Сумщині

Київ • УНН

 • 135420 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли області за добу, що минає. Про це інформує УНН.

Деталі

За день росіяни тричі обстріляли громади у Шосткинському районі.

Усього ворог відкривав вогонь: з гранатомету - 6 прильотів, з міномету - 2, а також випустили дві кулеметні черги.

Як повідомив Живицький, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо

4 серпня, Миколаїв був обстріляний окупаційною армією фактично 4 рази. Під ракетні удари потрапили два райони міста.

Українські Національні Новини

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