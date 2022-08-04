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14 марта, 19:57 • 99381 просмотра

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14 марта, 19:56 • 113611 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136783 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли общины Шосткинского района Сумской области

Оккупанты обстреляли общины Шосткинского района Сумской области

Киев • УНН

 • 135420 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах области за прошедшие сутки. Об этом информирует УНН.

Детали

За день россияне трижды обстреляли общины в Шосткинском районе.

Всего враг открывал огонь: из гранатомета – 6 прилетов, из миномета – 2, а также выпустили две пулеметные очереди.

Как сообщил Живицкий, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним

4 августа, Николаев был обстрелян оккупационной армией фактически 4 раза. Под ракетные удары попали два района города.

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