Оккупанты обстреляли общины Шосткинского района Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах области за прошедшие сутки. Об этом информирует УНН.
Детали
За день россияне трижды обстреляли общины в Шосткинском районе.
Всего враг открывал огонь: из гранатомета – 6 прилетов, из миномета – 2, а также выпустили две пулеметные очереди.
Как сообщил Живицкий, обошлось без жертв и разрушений.
Напомним
4 августа, Николаев был обстрелян оккупационной армией фактически 4 раза. Под ракетные удары попали два района города.