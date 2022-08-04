Оккупанты обстреляли общины Шосткинского района Сумской области

Детали

За день россияне трижды обстреляли общины в Шосткинском районе.

Всего враг открывал огонь: из гранатомета – 6 прилетов, из миномета – 2, а также выпустили две пулеметные очереди.

Как сообщил Живицкий, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним

4 августа, Николаев был обстрелян оккупационной армией фактически 4 раза. Под ракетные удары попали два района города.