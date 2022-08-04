ВСУ уничтожили 2 состава БК, 4 базы и 1 штаб рашистов

Детали

В течение сегодняшних суток в Херсонской области ВСУ уничтожили 3 базы оккупантов, 1 штаб и 2 склада боеприпасов и в Донецкой области одну базу рашистов.

Всего демилитаризовано 2 состава БК, 4 базы и 1 штаб русских на юге и востоке Украины.

Напомним

Оккупанты обстреляли общины Шосткинского района Сумской области.