ВСУ уничтожили 2 состава БК, 4 базы и 1 штаб рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в своем Telegram, что в течение 4 августа было демилитаризовано 2 состава БК, 4 базы и 1 штаб русских на юге и востоке Украины. Об этом информирует УНН.
Детали
В течение сегодняшних суток в Херсонской области ВСУ уничтожили 3 базы оккупантов, 1 штаб и 2 склада боеприпасов и в Донецкой области одну базу рашистов.
Всего демилитаризовано 2 состава БК, 4 базы и 1 штаб русских на юге и востоке Украины.
Напомним
Оккупанты обстреляли общины Шосткинского района Сумской области.