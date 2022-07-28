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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ на юге Украины уничтожили 66 рашистов и 13 единиц вражеской техники

ВСУ на юге Украины уничтожили 66 рашистов и 13 единиц вражеской техники

Киев • УНН

 • 176718 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что всего за предыдущие сутки ВСУ на юге Украины уничтожили 66 оккупантов и 13 единиц вражеской техники, передает УНН.

Цитата

«Общие подтвержденные потери врага составляют: 66 рашистов, 3 танка Т-72, 3 гусеничных минных заградителя, 2 гаубицы «Мста-С», самоходная гаубица «Гвоздика», минометный комплекс «Сани», 3 единицы автотехники», - говорится в командовании.

Напомним

Украинская авиация уничтожила 5 вражеских опорных пунктов на юге Украины.

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