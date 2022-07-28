ВСУ на юге Украины уничтожили 66 рашистов и 13 единиц вражеской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что всего за предыдущие сутки ВСУ на юге Украины уничтожили 66 оккупантов и 13 единиц вражеской техники, передает УНН.
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«Общие подтвержденные потери врага составляют: 66 рашистов, 3 танка Т-72, 3 гусеничных минных заградителя, 2 гаубицы «Мста-С», самоходная гаубица «Гвоздика», минометный комплекс «Сани», 3 единицы автотехники», - говорится в командовании.
Напомним
Украинская авиация уничтожила 5 вражеских опорных пунктов на юге Украины.