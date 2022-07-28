ЗСУ на півдні України знищили 66 рашистів та 13 одиниць ворожої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що загалом за попередню добу ЗСУ на півдні України знищили 66 окупантів та 13 одиниць ворожої техніки, передає УНН.
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«Загальні підтверджені втрати ворога складають: 66 рашистів, 3 танки Т-72, 3 гусеничних мінних загороджувачі, 2 гаубиці «Мста-С», самохідна гаубиця «Гвоздика», мінометний комплекс «Сані», 3 одиниці автотехніки», - йдеться у командуванні.
Нагадаємо
Українська авіація знищила 5 ворожих опорних пунктів на півдні України.