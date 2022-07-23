ВСУ по нескольким направлениям обезвредили российских оккупантов - Генштаб

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«На Славянскоим направлении противник обстреливал из артиллерии районы Дибровного, Великой Камышевахи, Новой Дмитровки и других. У Богородичного, силами разведывательной группы, пытался обнаружить слабые места в обороне наших войск. Противник обезврежен», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне украинских войск на направлениях Соледара и Покровского. Обнаружены и обезврежены.

«Оккупанты снова, уже по разным направлениям, попытались штурмовать территорию Углегорской ТЭС. Снова безуспешно и с потерями», – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на Бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут. Обстреливал украинские войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Майского, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по Покровскому и Новолуганскому.

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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:

· На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг обстрелял село Стариковое Сумской области. Идет воздушная разведка пограничного участка в Черниговской и Сумской областях беспилотными летательными аппаратами.

· На Слобожанском направлении подразделения противника всеми имеющимися средствами продолжают сдерживать подразделения Сил обороны от продвижения вглубь временно занятой территории.

· На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалиевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка и ряд других. Нанес авиаудару неподалеку от Верхнего Салтова.

· На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опросное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорье. Нанес авиаударов вблизи Красногоровки и Каменки.

· В Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки с беспилотными летательными аппаратами. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения.