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Окупанти в паніці відійшли від району Верхньокам’янського на Донеччині – Генштаб

Окупанти в паніці відійшли від району Верхньокам’янського на Донеччині – Генштаб

Київ • УНН

 • 131329 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Російські загарбники намагалися покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. ЗСУ завдали їм значних втрат. Окупанти в паніці відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках, тривають спроби встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зокрема в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Завдав авіаудару біля Спірного.

«Штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні вранці Генштаб повідомляв, що українські захисники успішно відбили штурмові дії ворога у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська.

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