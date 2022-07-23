Окупанти в паніці відійшли від району Верхньокам’янського на Донеччині – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Російські загарбники намагалися покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. ЗСУ завдали їм значних втрат. Окупанти в паніці відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках, тривають спроби встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зокрема в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Завдав авіаудару біля Спірного.
«Штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні вранці Генштаб повідомляв, що українські захисники успішно відбили штурмові дії ворога у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська.