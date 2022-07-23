Оккупанты в панике отошли от района Верхнекаменского в Донецкой области - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские захватчики пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. ВСУ нанесли им значительные потери. Оккупанты в панике отошли. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях, продолжаются попытки установления контроля над территорией Углегорской ТЭС», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Краматорском направлении враг совершал обстрелы в частности в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закотное, Григорьевка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар возле Спорного.
«Штурмовыми действиями по разным направлениям пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери. Оккупанты в панике отошли», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Сегодня утром Генштаб сообщал, что украинские защитники успешно отразили штурмовые действия врага в направлении Верхнекаменского и Северского.