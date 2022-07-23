ЗСУ на декількох напрямках знешкодили російських окупантів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Українські військові знешкодили російських загарбників біля Богородичного. Також знешкоджено рашистів на напрямках Соледара та Покровського. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На Слов’янському напрямку противник обстрілював із артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного, силами розвідувальної групи, намагався виявити слабкі місця в обороні наших військ. Противника знешкоджено», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що розвідувальні групи противника намагалися виявити слабкі місця в обороні укрїнських військ на напрямках Соледара та Покровського. Виявлені та знешкоджені.
«Окупанти знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами», - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що на Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Обстрілював українські війська із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Покровському та Новолуганському.
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Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:
· На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог обстріляв село Старикове Сумської області. Триває повітряна розвідка прикордонної ділянки в Чернігівській та Сумській областях безпілотними літальними апаратами.
· На Слобожанському напрямку підрозділи противника усіма наявними засобами продовжують стримувати підрозділи Сил оборони від просування вглиб тимчасово зайнятої території.
· На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка та низки інших. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова.
· На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір’я та багатьох інших. Завдав авіаударів поблизу Красногорівки та Кам’янки.
· На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки із безпілотними літальними апаратами. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.