Рост ВВП с начала года составил 2,2%

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 57033 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 85162 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100209 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102260 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125544 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112300 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138231 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144732 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130189 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130237 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рост ВВП с начала года составил 2,2%

Рост ВВП с начала года составил 2,2%

Киев  •  УНН

 • 10851 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. По оценке Министерства экономического развития и торговли, рост валового внутреннего продукта с начала текущего года составил примерно 2,2%. Об этом заявил первый вице-премьер Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубов во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"По прогнозу Министерства экономического развития, рост ВВП I квартала - в районе 2,2%", - отметил Кубов.

По его словам, такой прогноз свидетельствует о безосновательности заявлений о провальности экономики в I квартале. Кроме того, как напомнил вице-премьер, в этот период показатель средней заработной платы в Украине достиг значения в 381 доллар, что соответствует уровню 2013 года.

При этом он добавил, что сейчас также стабильность демонстрирует курс национальной валюты.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП в Украине с 3% до 2,5% в 2019 году.

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