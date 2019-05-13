Рост ВВП с начала года составил 2,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. По оценке Министерства экономического развития и торговли, рост валового внутреннего продукта с начала текущего года составил примерно 2,2%. Об этом заявил первый вице-премьер Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубов во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"По прогнозу Министерства экономического развития, рост ВВП I квартала - в районе 2,2%", - отметил Кубов.
По его словам, такой прогноз свидетельствует о безосновательности заявлений о провальности экономики в I квартале. Кроме того, как напомнил вице-премьер, в этот период показатель средней заработной платы в Украине достиг значения в 381 доллар, что соответствует уровню 2013 года.
При этом он добавил, что сейчас также стабильность демонстрирует курс национальной валюты.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста ВВП в Украине с 3% до 2,5% в 2019 году.