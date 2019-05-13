Зростання ВВП з початку року склало 2,2%

КИЇВ. 13 травня. УНН. За оцінкою Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання валового внутрішнього продукту з початку поточного року склало приблизно 2,2%. Про це заявив перший віце-прем'єр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.