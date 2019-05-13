Зростання ВВП з початку року склало 2,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. За оцінкою Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання валового внутрішнього продукту з початку поточного року склало приблизно 2,2%. Про це заявив перший віце-прем'єр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"За прогнозом Міністерства економічного розвитку, зростання ВВП І кварталу – в районі 2,2%", - зазначив Кубів.
За його словами, такий прогноз свідчить про безпідставність заяв про провальність економіки у І кварталі. Крім того, як нагадав віце-прем'єр, у цей період показник середньої заробітної плати в Україні досяг значення в 381 долар, що відповідає рівню 2013 року.
При цьому він додав, що наразі також стабільність демонструє курс національної валюти.
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 2,5% у 2019 році.