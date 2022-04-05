Рост влияния Китая: США, Великобритания и Австралия будут разрабатывать гиперзвуковое оружие

Детали

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, президент Джо Байден готовится обнародовать расширение так называемого пакта безопасности AUKUS с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Один из источников сказал, что объявление может быть сделано уже во вторник в Вашингтоне.

Контекст

Стремление к сотрудничеству в разработке гиперзвукового оружия знаменует собой последние усилия по расширению сотрудничества между тремя странами для противодействия подъему Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В прошлом году Штаты подписали пакт с Великобританией, чтобы помочь Австралии получить атомные подводные лодки.

Соглашение было подписано, когда Пентагон активизировал усилия по созданию гиперзвукового оружия, признав, что Китай продвинулся вперед в развитии этой технологии. Китай провел несколько сотен испытаний гиперзвуковых ракет, которые летают со скоростью, что более чем в пять раз превышает скорость звука. Это намного больше, чем американские военные, которые провели менее дюжины испытаний.

FT ранее сообщала, что в прошлом году Китай запустил гиперзвуковое оружие вокруг Земли, которое было запущено в космос на ракете. Оружие, известное как гиперзвуковой аппарат, выпустило снаряд, когда он пролетал над Южно-Китайским морем. Военные ученые Пентагона были ошеломлены тем, что Китай преодолел некоторые ограничения законов физики, из-за которых очень трудно запустить ракету из оружия с такой скоростью.

Гиперзвуковые ракеты является проблемой для США, поскольку они могут маневрировать в полете на очень высоких скоростях, в отличие от баллистических ракет, которые идут по заданной траектории, что облегчает их перехват.

Система, испытанная Китаем в прошлом году, позволила направить гиперзвуковое оружие над южным полюсом, создав еще одну проблему для американской противоракетной обороны, предназначенной для отражения ракетных угроз, что идут из-за северного полюса.