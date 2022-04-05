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Зростання впливу Китаю: США, Велика Британія і Австралія будуть розробляти гіперзвукову зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. США, Велика Британія та Австралія співпрацюватимуть у розробці гіперзвукової зброї, розширюючи тристоронній пакт про безпеку AUKUS, покликаний допомогти Вашингтону та його союзникам відреагувати на швидке розширення збройних сил Китаю. Про це УНН пише з посиланням на Financial Times.

Зростання впливу Китаю: США, Велика Британія і Австралія будуть розробляти гіперзвукову зброю

Деталі

За словами трьох людей, знайомих із ситуацією, президент Джо Байден готується оприлюднити розширення так званого пакту безпеки AUKUS із прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Одне із джерел сказало, що оголошення може бути зроблене вже у вівторок у Вашингтоні.

Контекст

Прагнення до співробітництва у розробці гіперзвукової зброї знаменує собою останні зусилля щодо розширення співпраці між трьома країнами для протидії піднесенню Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Минулого року штати підписали пакт із Великою Британією, щоб допомогти Австралії отримати атомні підводні човни.

Угода була підписана, коли Пентагон активізував зусилля щодо створення гіперзвукової зброї, визнавши, що Китай просунувся вперед у розвитку цієї технології. Китай провів кілька сотень випробувань гіперзвукових ракет, що літають зі швидкістю, що більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Це набагато більше, ніж американські військові, які провели менш ніж дюжину випробувань.

FT раніше повідомляла, що минулого року Китай запустив гіперзвукову зброю навколо Землі, яку було запущено в космос на ракеті. Зброя, відома як гіперзвуковий апарат, випустила снаряд, коли він пролітав над Південно-Китайським морем. Військові вчені Пентагону були приголомшені тим, що Китай подолав деякі обмеження законів фізики, через які дуже важко запустити ракету зі зброї з такою швидкістю.

Гіперзвукові ракети є проблемою для США, оскільки вони можуть маневрувати в польоті на дуже високих швидкостях, на відміну від балістичних ракет, які йдуть за заданою траєкторією, що полегшує їх перехоплення.

Система, випробувана Китаєм минулого року, дозволила направити гіперзвукову зброю над південним полюсом, створивши ще одну проблему для американської протиракетної оборони, призначеної для відбиття ракетних загроз, що йдуть із-за північного полюса.

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