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10 марта, 17:10 • 79120 просмотра

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10 марта, 16:40 • 81865 просмотра

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Срыв экзамена в НМУ им.Богомольца: в Минздраве отчитались о ходе проверки

Срыв экзамена в НМУ им.Богомольца: в Минздраве отчитались о ходе проверки

Киев  •  УНН

 • 11858 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Министерстве здравоохранения заявили, что комиссия по проверке обеспечения проведения для студентов Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца экзамена "Шаг 1. Стоматология" обрабатывает предоставленную Центром тестирования и НМУ документацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Комиссия по проверке надлежащего обеспечения проведения для студентов НМУ им. Богомольца лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология" продолжает свою работу и обрабатывает предоставленную Центром тестирования и НМУ документацию", - указали в ведомстве, добавив, что отстраненная от должности ректора НМУ Екатерина Амосова сегодня опять не явилась на заседание комиссии для предоставления письменных объяснений.

При этом по поводу забастовки в вузе в министерстве указали, что "Минздрав и МОН расценивают блокирование учебных корпусов университета как срыв образовательного процесса" и призвали руководство НМУ немедленно восстановить студентам право доступа в аудитории и обеспечить все возможности для полноценного обучения на базе университета.

Кроме того, относительно невозможности осуществления руководством университета выплат заработных плат и стипендий, в Минздраве отметили, что "на время работы комиссии и отстранения Екатерины Амосовой от обязанностей ректора право первой подписи имеют проректор НМУ имени А.А.Богомольца, право второй подписи - главный бухгалтер, заместитель бухгалтера и другие уполномоченные лица".

"Соответственно, уполномоченные лица НМУ имеют законодательно предусмотренную возможность осуществлять все необходимые выплаты с казначейских счетов университета. Минздрав Украины направил сегодня соответствующее письмо в НМУ им. А.А.Богомольца. При попытках блокирования выплат со стороны руководства университета соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы", - говорится в заявлении.

Напомним, Минздрав отстранил от обязанностей ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову из-за отсутствия договора между Центром тестирования и университетом на проведение лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология". После этого в министерстве заявили, что требуют от НМУ и Центра тестирования предоставить всю необходимую документацию по делу с несостоявшимся экзаменом студентов. В НМУ объявили забастовку, на дверях админкорпуса повесили цепь.

Украинские Национальные Новости

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