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Зрив іспиту в НМУ ім.Богомольця: у МОЗ прозвітували про хід перевірки

Зрив іспиту в НМУ ім.Богомольця: у МОЗ прозвітували про хід перевірки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що комісія з перевірки забезпечення проведення для студентів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця іспиту "Крок 1. Стоматологія" опрацьовує надану Центром тестування та НМУ документацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Комісія з перевірки належного забезпечення проведення для студентів НМУ ім. Богомольця ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія" продовжує свою роботу та опрацьовує надану Центром тестування та НМУ документацію", - вказали у відомстві, додавши, що відсторонена від посади ректора НМУ Катерина Амосова сьогодні знову не з'явилася на засідання комісії для надання письмових пояснень.

При цьому з приводу страйку у виші у міністерстві вказали, що "МОЗ та МОН розцінюють блокування навчальних корпусів університету як зрив освітнього процесу" і закликали керівництво НМУ негайно відновити студентам право доступу до аудиторій та забезпечити усі можливості для повноцінного навчання на базі університету. 

Крім того, щодо неможливості здійснення керівництвом університету виплат заробітних плат та стипендій, у МОЗ зазначили, що "на час роботи комісії та відсторонення Катерини Амосової від обов'язків ректора право першого підпису мають проректори НМУ імені О.О. Богомольця, право другого підпису - головний бухгалтер, заступник бухгалтера та інші уповноважені особи".

"Відповідно, уповноважені особи НМУ мають законодавчо передбачену можливість здійснювати усі необхідні виплати з казначейських рахунків університету. МОЗ України надіслало сьогодні відповідний лист до НМУ ім. О.О.Богомольця. При спробах блокування виплат з боку керівництва університету відповідні матеріали будуть передані до правоохоронних органів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, МОЗ відсторонив від обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову через відсутність договору між Центром тестування та університетом на проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія". Після цього у міністерстві заявили, що вимагають від НМУ та Центру тестування надати всю необхідну документацію щодо справи з нескладеним іспитом студентів. У НМУ оголосили страйк, на дверях адмінкорпусу повісили ланцюг.

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