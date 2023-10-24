Утром враг в очередной раз обстрелял старую часть Авдеевки - Барабаш

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«Ночью по территории громады не было массированных обстрелов, враг не наносил и ракетных ударов, но с началом светового дня начали бить из ствольной артиллерии и РСЗО. В 6:10 случился мощный обстрел старой части города, но пока что информации о погибших или раненых гражданских не поступало», - сказал он.

Детали

Барабаш рассказал, что враг продолжает попытки окружить город. Сейчас, по его словам, штурмовые отряды действуют небольшими группами, ища слабые места в обороне, но успеха не имеет. Барабаш отметил, что ни одного прорыва линий обороны под Авдеевкой не было.

В городе продолжается эвакуация гражданского населения. За прошедшие сутки выехали еще два человека, и таким образом в Авдеевке остается 1599 человек. Среди них может быть один ребенок, которого родители прячут уже в течение полугода.

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