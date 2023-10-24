Зранку ворог вчергове обстріляв стару частину Авдіївки - Барабаш

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«Вночі по території громади не було масованих обстрілів, ворог не завдавав і ракетних ударів, але з початком світового дня почали гатити зі ствольної артилерії та РСЗВ. В 6.10 трапився потужний обстріл старої частини міста, але поки що інформації про загиблих або поранених цивільних не надходила», - сказав він.

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Барабаш розповів, що ворог продовжує спроби оточити місто. Наразі, з його слів, штурмові загони діють невеликими групами, шукаючи слабкі міста в обороні, але успіху не має. Барабаш відзначив, що жодного прориву ліній оборони під Авдіївкою не було.

У місті продовжується евакуація цивільного населення. Протягом минулої доби виїхали ще двоє осіб, і таким чином в Авдіївці залишається 1599 людей. Серед них може бути одна дитина, яку батьки переховують вже протягом пів року.

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