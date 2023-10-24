Зранку ворог вчергове обстріляв стару частину Авдіївки - Барабаш
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Ситуація в Авдіївці вночі була спокійніша, але ворог не полишає спроб оточити місто. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає кореспондент УНН.
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«Вночі по території громади не було масованих обстрілів, ворог не завдавав і ракетних ударів, але з початком світового дня почали гатити зі ствольної артилерії та РСЗВ. В 6.10 трапився потужний обстріл старої частини міста, але поки що інформації про загиблих або поранених цивільних не надходила», - сказав він.
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Барабаш розповів, що ворог продовжує спроби оточити місто. Наразі, з його слів, штурмові загони діють невеликими групами, шукаючи слабкі міста в обороні, але успіху не має. Барабаш відзначив, що жодного прориву ліній оборони під Авдіївкою не було.
У місті продовжується евакуація цивільного населення. Протягом минулої доби виїхали ще двоє осіб, і таким чином в Авдіївці залишається 1599 людей. Серед них може бути одна дитина, яку батьки переховують вже протягом пів року.
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