Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В столице по состоянию на 8:10 в среду, 20 октября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Любомира Гузара, улицах Жилянской, Кирилловской и Дмитровской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Павловской, Вадима Гетьмана, Борщаговской и на Львовской площади.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности.
Движение на мостах Дарницком и Патона затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро, Северном и Южном мостах наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Киеве 1-3° тепла, днем 12-15°.