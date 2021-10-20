Від 5° морозу до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 20 жовтня без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на заході та крайньому півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Сумщині до 5° морозу, вдень 10-15° тепла, у північно-східній частині 7-12°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у Києві 1-3° тепла, вдень 12-15°.