От 5° мороза до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Украине сегодня осадков не ожидается, местами ветрено. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 5° мороза до 18° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 20 октября без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура на западе и крайнем юге страны ночью 1-6° тепла, днем 13-18°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Сумской области до 5° мороза, днем 10-15° тепла, в северо-восточной части 7-12°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Киеве 1-3° тепла, днем 12-15°.