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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Зранку в столиці спостерігаються затори: на яких вулицях

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У столиці станом на 8:10 у середу, 20 жовтня, помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

Зранку в столиці спостерігаються затори: на яких вулицях

Деталі

Затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Любомира Гузара, вулицях Жилянській, Кирилівській та Дмитрівській.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Павлівською, Вадима Гетьмана, Борщагівською та на Львівській площі.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності.

Рух на мостах Дарницькому та Патона ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро, Північному та Південному мостах спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Доповнення

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у Києві 1-3° тепла, вдень 12-15°.

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