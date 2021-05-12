Утром в Киеве "стоят" все мосты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на 8:15 среды, 12 мая, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега. Стоит отметить, по данным сервиса, пробка на Северном мосту образовался из-за ДТП.
На правом берегу Киева частично затруднено движение Владимирским спуском, улицами Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, по проспекту Героев Сталинграда, проспектом Степана Бандеры, по улицам Богатырская, Семена Скляренко, Кирилловская, Сырецкая, Елены Телиги, Семьи Кульженко, Луговая.
Пробки образовались на проспекте Победы, улицах Щусева, Сечевых Стрельцов, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, улицах Соборная, Валерия Лобановского, Народного Ополчения, Голосеевском проспекте, улицах Николая Гринченко, Михаила Бойчука, Надднепрянском шоссе.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.
Кроме того, пробки заметны на Бориспольском шоссе, улице Центральной проспекте Юрия Гагарина, проспекте Освободителей, улицах Миропольская, Братиславская.
Дополнение
По прогнозам синоптиков, дожди пройдут по Украине в ближайшие дни. Так, в среду, 12 мая, на Левобережье, в южных областях и Карпатах кратковременный дождь, днем местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°, в западных областях 19-24°.