Зранку у Києві "стоять" усі мости

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега. Варто зазначити, за даними сервісу, затор на Північному мосту утворився через ДТП.

На правому березі Києва частково ускладнено рух Володимирським узвозом, вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, проспектом Героїв Сталінграда, проспектом Степана Бандери, вулицями Богатирська, Семена Скляренка, Кирилівська, Сирецька, Олени Теліги, Сім’ї Кульженків, Лугова.

Затори утворились на проспекті Перемоги, вулицях Щусєва, Січових Стрільців, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, вулицях Соборна, Валерія Лобановського, Народного Ополчення, Голосіївському проспекті, вулицях Миколи Грінченка, Михайла Бойчука, Наддніпрянському шосе.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Окрім того, затори помітні на Бориспільському шосе, вулиці Центральній, проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Визволителів, вулицях Миропільська, Братиславська.

Доповнення

За прогнозами синоптиків, дощі пройдуть по Україні найближчими днями. Так, у середу, 12 травня, на Лівобережжі, у південних областях та Карпатах короткочасний дощ, вдень місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°, у західних областях 19-24°.