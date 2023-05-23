Утром россияне ударили по Торецку: повреждены школа, пристройка к храму и многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Утром российские оккупанты ударили по городу Торецк, что в Донецкой области. В результате обстрела, по предварительной информации с использованием авиабомб, были повреждены школа, в которой расположен Пункт несокрушимости, пристройка к храму и многоэтажки в радиусе 100 метров от эпицентра. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня утром россияне нанесли удар по Торецку — к счастью, без пострадавших.
Повреждена школа, в которой расположен Пункт несокрушимости, пристройка к храму и многоэтажки в радиусе 100 метров от эпицентра", - говорится в сообщении.
Дополнение
Как отметил Кириленко, по предварительной информации, враг применил авиабомбы. Сейчас на месте падения работают спасатели и полиция.
Напомним
Российские оккупанты за 22 мая убили одного жителя Донецкой области, еще пятерых ранили. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
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