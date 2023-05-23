Зранку росіяни вдарили по Торецьку: пошкоджено школу, прибудову до храму та багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Вранці російські окупанти вдарили по місту Торецьк, що у Донецькій області. Внаслідок обстрілу, за попередньою інформацією з використанням авіабомб, було пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні зранку росіяни завдали удару по Торецьку — на щастя, без постраждалих.
Пошкоджено школу, в якій розташовано Пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Як зазначив Кириленко, за попередньою інформацією, ворог застосував авіабомби. Наразі на місці падіння працюють рятувальники та поліція.
Нагадаємо
Російські окупанти за 22 травня вбили одного жителя Донецької області, ще п'ятьох поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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