Утром дороги Киева сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. На дорогах Киева по состоянию на 9:00 наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, максимальный уровень пробок наблюдается на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Елены Телиги, проспекте Валерия Лобановского. Видимое осложнение движения заметно на бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, Владимирском спуске, улицах Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры, бульваре Леси Украинки, Надднепрянском шоссе.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге, проспекте Леся Курбаса.
На левом берегу осложнения движения автотранспорта наблюдается на проспектах Генерала Ватутина и Соборности, Броварском проспекте, улицах Братиславской, Евгения Сверстюка, Центральной, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Освободителей.
На Северном, Дарницком мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега. На Южном мосту и мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, в столице до конца недели ограничат движение трамваев.