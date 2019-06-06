Зранку дороги Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. На дорогах Києва станом на 9:00 спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальний рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, проспекті Валерія Лобановського. Певне ускладнення руху помітне на бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, Володимирському узвозі, вулицях Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери, бульварі Лесі Українки, Наддніпрянському шосе.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на Голосіївському проспекті, Великій окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса.
На лівому березі ускладнення руху автотранспорту спостерігається на проспектах Генерала Ватутіна та Соборності, Броварському проспекті, вулицях Братиславській, Євгена Сверстюка, Центральній, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе, проспекті Визволителів.
На Північному, Дарницькому мосту та мосту Патона затори спостерігаються у бік правого берега. На Південному мосту та мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у столиці до кінця тижня обмежать рух трамваїв.