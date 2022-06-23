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Зрады нет: посол Украины прокомментировал выход турецкого судна из порта Мариуполя

Киев • УНН

 • 215878 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Выход из порта во временно оккупированном Мариуполе турецкого судна Azov Concord не связан с незаконным вывозом зерна из Украины. Об этом заявил на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар, пишет УНН.

Цитата

“Это совсем ничего общего не имеет с выходом нашего зерна из наших портов. На самом деле, проходят переговоры для убеждения российской стороны присоединиться к четырехсторонним переговорам и обсуждению плана ООН по разблокированию украинских портов”, — отметил посол.

Детали

По его словам, тупецкий корабль, который был в порту Мариуполя, удерживался оккупантами после оккупации города. Сейчас его освободили, он вышел из порта Мариуполь в открытое море.

“Это один из 21 корабля, находившихся в украинских портах на момент начала войны. Здесь так же никакой зрады нет. Мы также сейчас работаем над тем, чтобы разблокировать порты, и другие корабли, которые находятся сейчас в украинских портах, так же вышли к своим владельцам или в порты прописки”, — добавил дипломат.

Напомним

21 июня российские СМИ сообщают, что из порта Мариуполя вышло первое иностранное судно — турецкий Azov Concord.

В этот день в россии проходили консультации делегаций оборонных ведомств Турции и россии.

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