Зради немає: посол України прокоментував вихід турецького судна з порту Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Вихід з порту у тимчасово окупованому Маріуполі турецького судна Azov Concord не пов'язаний з незаконним вивезенням зерна з України. Про це заявив на брифінгу Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар, пише УНН.
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«Це зовсім нічого спільного не має з виходом нашого зерна з наших портів. Насправді, відбуваються переговори для переконання російської сторони приєднатись до чотирьохсторонніх переговорів і обговорення плану ООН щодо розблокування українських портів», - зазначив посол.
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З його слів, тупецький корабель, який був у порту Маріуполя утримувався окупантами після окупації міста. Зараз його звільнили, він вийшов з порту Маріуполь у відкрите море.
«Це один з 21 корабля, які перебували в українських портах на момент початку війни. Тут так само ніякої зради немає. Ми так само зараз працюємо над тим, щоб розблокувати порти, і інші кораблі, які перебувають зараз в українських портах, так само вийшли до своїх власників чи до портів прописки», - додав дипломат.
Нагадаємо
21 червня російські ЗМІ повідомляють, що з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord.
У цей день в росії проходили консультації делегацій оборонних відомств Туреччини та рф.