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Зради немає: посол України прокоментував вихід турецького судна з порту Маріуполя

Зради немає: посол України прокоментував вихід турецького судна з порту Маріуполя

Київ • УНН

 • 215884 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Вихід з порту у тимчасово окупованому Маріуполі турецького судна Azov Concord не пов'язаний з незаконним вивезенням зерна з України. Про це заявив на брифінгу Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар, пише УНН.

Цитата

«Це зовсім нічого спільного не має з виходом нашого зерна з наших портів. Насправді, відбуваються переговори для переконання російської сторони приєднатись до чотирьохсторонніх переговорів і обговорення плану ООН щодо розблокування українських портів», - зазначив посол.

Деталі

З його слів, тупецький корабель, який був у порту Маріуполя утримувався окупантами після окупації міста. Зараз його звільнили, він вийшов з порту Маріуполь у відкрите море.

«Це один з 21 корабля, які перебували в українських портах на момент початку війни. Тут так само ніякої зради немає. Ми так само зараз працюємо над тим, щоб розблокувати порти, і інші кораблі, які перебувають зараз в українських портах, так само вийшли до своїх власників чи до портів прописки», - додав дипломат.

Нагадаємо

21 червня російські ЗМІ повідомляють, що з порту Маріуполя вийшло перше іноземне судно – турецький Azov Concord.

У цей день в росії проходили консультації делегацій оборонних відомств Туреччини та рф.

Українські Національні Новини

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