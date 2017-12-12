Зозулю включили в две символические сборные тура испанской Сегунды

Marca и AS выбрали Зозулю в число лучших по итогам игры 18-го тура испанской Сегунды. В данной встрече украинец оформил дубль и помог “Альбасете” обыграть “Вальядолид” 2: 1.

Эти голы для нашего соотечественника стали 6-м и 7-м в “Альбасете”. Кроме того, Зозуля отметился 2 ассистами за сезон.

Как сообщалось ранее, Зозулю дважды определяли лучшим футболистом месяца в “Альбасете”.