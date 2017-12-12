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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19413 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34767 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103535 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111769 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133077 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107107 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108592 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Зозулю включили в две символические сборные тура испанской Сегунды

Зозулю включили в две символические сборные тура испанской Сегунды

Киев  •  УНН

 • 15163 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Два авторитетные испанские издания отметили успехи украинского форварда “Альбасете” Романа Зозули, включив его в свои символические сборные тура чемпионата Сегунды, передает УНН со ссылкой на Marca и AS.

Marca и AS выбрали Зозулю в число лучших по итогам игры 18-го тура испанской Сегунды. В данной встрече украинец оформил дубль и помог “Альбасете” обыграть “Вальядолид” 2: 1.

Эти голы для нашего соотечественника стали 6-м и 7-м в “Альбасете”. Кроме того, Зозуля отметился 2 ассистами за сезон.

Как сообщалось ранее, Зозулю дважды определяли лучшим футболистом месяца в “Альбасете”.

Украинские Национальные Новости

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