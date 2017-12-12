Зозулю включили у дві символічні збірні туру іспанської Сегунди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Два авторитетні іспанські видання відзначили успіхи українського форварда “Альбасете” Романа Зозулі, включивши його до своїх символічних збірних туру чемпіонату Сегунди, передає УНН з посиланням на Marca і AS.
Marca і AS обрали Зозулю до когорти кращих за підсумками гри 18-го туру іспанської Сегунди. У даній зустрічі українець оформив дубль, допомігши “Альбасете” обіграти “Вальядолід” 2:1.
Ці голи для нашого співвітчизника стали 6-м та 7-м в “Альбасете”. Окрім того, Зозуля відзначився 2 асистами за сезон.
Як повідомлялося раніше, Зозулю двічі визначали кращим футболістом місяця в “Альбасете”.