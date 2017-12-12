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Зозулю включили у дві символічні збірні туру іспанської Сегунди

Київ • УНН

 • 15165 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Два авторитетні іспанські видання відзначили успіхи українського форварда “Альбасете” Романа Зозулі, включивши його до своїх символічних збірних туру чемпіонату Сегунди, передає УНН з посиланням на Marca і AS.

Marca і AS обрали Зозулю до когорти кращих за підсумками гри 18-го туру іспанської Сегунди. У даній зустрічі українець оформив дубль, допомігши “Альбасете” обіграти “Вальядолід” 2:1.

Ці голи для нашого співвітчизника стали 6-м та 7-м в “Альбасете”. Окрім того, Зозуля відзначився 2 асистами за сезон.

Як повідомлялося раніше, Зозулю двічі визначали кращим футболістом місяця в “Альбасете”.

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