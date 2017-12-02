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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19375 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103527 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111762 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133070 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107106 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108591 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113268 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117455 просмотра

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Зозуля во второй раз стал лучшим футболистом месяца в "Альбасете"

Зозуля во второй раз стал лучшим футболистом месяца в "Альбасете"

Киев  •  УНН

 • 18131 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинский нападающий испанского “Альбасете” признан лучшим игроком команды по итогам ноября, передает УНН со ссылкой на Twitter “Альбасете”.

28-летний исполнитель передней линии поля отличился в трех последних матчах “Альбасете”. Всего же на счету украинца в сезоне 2017/18 5 голов и 2 результативные передачи. По показателю “гол + пас” Зозуля лидирует в клубе.

Примечательно, что “Альбасете” в последних 7-ми встречах не потерпел ни одного поражения и вышел из зоны вылета Сегунды.

Напомним, что по итогам сентября украинца также объявляли лучшим футболистом “Альбасете”.

 

Украинские Национальные Новости

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