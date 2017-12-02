Зозуля во второй раз стал лучшим футболистом месяца в "Альбасете"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинский нападающий испанского “Альбасете” признан лучшим игроком команды по итогам ноября, передает УНН со ссылкой на Twitter “Альбасете”.
28-летний исполнитель передней линии поля отличился в трех последних матчах “Альбасете”. Всего же на счету украинца в сезоне 2017/18 5 голов и 2 результативные передачи. По показателю “гол + пас” Зозуля лидирует в клубе.
Примечательно, что “Альбасете” в последних 7-ми встречах не потерпел ни одного поражения и вышел из зоны вылета Сегунды.
Напомним, что по итогам сентября украинца также объявляли лучшим футболистом “Альбасете”.