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Зозуля вдруге став кращим футболістом місяця в "Альбасете"

Зозуля вдруге став кращим футболістом місяця в "Альбасете"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Українського нападника іспанського “Альбасете” визнано найкращим гравцем команди за підсумками листопада, передає УНН з посиланням на Twitter “Альбасете”.

28-річний виконавець передньої лінії поля відзначився у трьох останніх матчах “Альбасете”. Усього ж на рахунку українця в сезоні 2017/18 5 голів та 2 результативні передачі. За показником "гол + пас" Зозуля лідирує в клубі.

Примітно, що “Альбасете” в останніх 7-ми зустрічах не зазнав жодної поразки і вийшов із зони вильоту Сегунди.

Нагадаємо, що за підсумками вересня українця також оголошували кращим футболістом “Альбасете”.

 

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