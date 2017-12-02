Зозуля вдруге став кращим футболістом місяця в "Альбасете"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Українського нападника іспанського “Альбасете” визнано найкращим гравцем команди за підсумками листопада, передає УНН з посиланням на Twitter “Альбасете”.
28-річний виконавець передньої лінії поля відзначився у трьох останніх матчах “Альбасете”. Усього ж на рахунку українця в сезоні 2017/18 5 голів та 2 результативні передачі. За показником "гол + пас" Зозуля лідирує в клубі.
Примітно, що “Альбасете” в останніх 7-ми зустрічах не зазнав жодної поразки і вийшов із зони вильоту Сегунди.
Нагадаємо, що за підсумками вересня українця також оголошували кращим футболістом “Альбасете”.