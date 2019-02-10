Зозуля помог "Альбасете" выйти в лидеры испанской Сегунды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украинский футболист Роман Зозуля сыграл за “Альбасете” в победном матче с “Мальоркой” и помог своей команде выйти в лидеры, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Зозуля появился на поле со стартовых минут и отыграл 86 минут, когда был заменен на Акун. Голы в составе “Альбасете” забивали Белла и Сумаета с пенальти. В результате 2:0 за командой Зозули.
Примечательно, что “Альбасете” набрал 48 очков и вышел на первое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании.
Добавим также, Зозуля с 7 голами делит с 14 по 18 места в гонке бомбардиров Сегунды.