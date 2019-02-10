Зозуля допоміг "Альбасете" вийти в лідери іспанської Сегунди
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Український футболіст Роман Зозуля зіграв за “Альбасете” у переможному матчі з “Мальоркою” та допоміг своїй команді вийти у лідери, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Зозуля з’явився на полі зі стартових хвилин і відіграв 86 хвилин, коли був замінений на Акуну. Голи у складі “Альбасете” забивали Бела та Сумаета з пенальті. Як наслідок 2:0 за командою Зозулі.
Примітно, що “Альбасете” набрав 48 очок та вийшов на перше місце у турнірній таблиці другого дивізіону чемпіонату Іспанії.
Додамо також, Зозуля з 7 голами поділяє з 14 по 18 місця в гонці бомбардирів Сегунди.