Катастрофа самолета пригожина: путин заявил, что в телах погибших обнаружены следы ручных гранат

КИЕВ. 5 октября. УНН. российский диктатор владимир путин озвучил возможную причину крушения самолёта евгения пригожина, основателя чвк “вагнер”. По словам президента рф, в телах погибших в авиакатастрофе были найдены осколки гранат, а внешнего воздействия на самолет не было. Об этом путин заявил на пленарной сессии в дискуссионном клубе “Валдай” в сочи, передает УНН.