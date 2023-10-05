путін пригрозив, що у разі нападу на росію ні в кого немає шансів вижити

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"З моменту виявлення старту ракет, звідки б це не виходило, з будь-якої точки Світового океану або з будь-якої території, у відповідь на зустрічний удар у повітрі з’являється така кількість, стільки сотень наших ракет, що шансів на виживання в жодного противника не залишиться. Причому відразу на кількох напрямках“,— заявив путін.

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На сесії в дискусійному клубі “Валдай” у Сочі він також зазначив, що росія майже завершила роботу над своєю міжконтинентальною балістичною ракетною системою “Сармат”, що може нести ядерний заряд (від 10 боєголовок — ред.), і успішно випробувала стратегічну крилату ракету “Буревісник” з ядерним двигуном.

У відповідь на запитання щодо випробовування ядерної зброї, путін сказав, що не готовий заявляти, чи потрібно росії відновлювати ядерні випробування, однак він зазначив, що теоретично росія може відкликати ратифікацію міжнародного договору про заборону ядерних випробувань.

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Він зазначив, що США підписали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, але не ратифікували його, тоді як росія його підписала та ратифікувала.

“Я не готовий сказати, чи дійсно нам потрібно проводити випробування чи ні, але теоретично можна поводитися так, як США. Але це питання до депутатів Держдуми. Теоретично можна відкликати цю ратифікацію. Цього було б достатньо”, - сказав путін.

Додатково

Військові аналітики кажуть, що відновлення ядерних випробувань росією, Сполученими Штатами або обома буде глибоко дестабілізуючим у той час, коли напруженість між двома країнами є більшою, ніж будь-коли за останні 60 років.

У лютому путін призупинив участь росії в новому договорі СНО, який обмежує кількість ядерної зброї, яку може розгорнути кожна сторона.

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Путін звинуватив Захід у втраті зв’язку з реальністю через війну в Україні. Якби її лідери розучилися йти на компроміси, тоді світові доведеться побачити, до чого привела така зарозумілість, попередив він.

Путін сказав, що саме Захід розпалив конфлікт в Україні, який він розглядає як частину набагато більшої боротьби між росією та зарозумілим Заходом, який, за його словами, втратив відчуття реальності за десятиліття після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.