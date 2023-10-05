путин пригрозил, что в случае нападения на россию ни у кого нет шансов выжить

ukru
Эксклюзив
06:36 • 46203 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 87984 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 125880 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 159817 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 127561 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121875 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 157442 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116463 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122936 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130618 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 60526 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 45488 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 106821 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 44559 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 99713 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 125880 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 159817 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 116715 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 123748 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 157442 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 20983 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 144737 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 152300 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 156667 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154699 просмотра
Актуальное
путин пригрозил, что в случае нападения на россию ни у кого нет шансов выжить

путин пригрозил, что в случае нападения на россию ни у кого нет шансов выжить

Киев • УНН

 • 4235888 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент россии владимир путин заявил, что никто в мире в здравом уме не применит ядерное оружие против россии, потому что потенциальные враги знают о её ядерном арсенале. Однако, если кто-то осмелится, то ответ рф на ядерное нападение будет неприемлемым для агрессора. Об этом Путин заявил на ежегодной пленарной сессии в дискуссионном клубе “Валдай” в Сочи, передает УНН.

Цитата

"С момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана или с какой бы то ни было территории, в ответ на встречный удар в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях“, — заявил Путин.

Детали

На сессии в дискуссионном клубе “Валдай” в Сочи он также отметил, что россия почти завершила работу над своей межконтинентальной баллистической ракетной системой “Сармат”, которая может нести ядерный заряд (от 10 боеголовок — ред.), и успешно испытала стратегическую крылатую ракету “Буревестник” с ядерным двигателем.

В ответ на вопрос об испытаниях ядерного оружия путин сказал, что не готов заявлять, нужно ли россии возобновлять ядерные испытания, однако он отметил, что теоретически россия может отозвать ратификацию международного Договора о запрете ядерных испытаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “нам российская ядерка по цимбалам, нам свое делать” — Данилов относительно ядерных угроз рф

Он отметил, что США подписали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но не ратифицировали его, в то время как россия подписала и ратифицировала его.

“Я не готов сказать, действительно ли нам нужно проводить испытания или нет, но теоретически можно вести себя так, как США. Но это вопрос к депутатам Госдумы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Этого было бы достаточно”, — сказал Путин.

Дополнительно

Военные аналитики говорят, что возобновление ядерных испытаний россией, Соединенными Штатами или обоими будет глубоко дестабилизирующим в то время, когда напряженность между двумя странами больше, чем когда-либо за последние 60 лет.

В феврале путин приостановил участие россии в новом договоре СНВ, ограничивающем количество ядерного оружия, которое может развернуть каждая сторона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин пытается прекратить поддержку Украины, используя пропаганду и шпионскую сеть — NYT

Путин обвинил Запад в потере связи с реальностью из-за войны в Украине. Если бы ее лидеры разучились идти на компромиссы, тогда миру придется увидеть, к чему привело такое высокомерие, предупредил он.

Путин сказал, что именно Запад спровоцировал конфликт в Украине, который он рассматривает как часть гораздо большей борьбы между россией и Западом, который, по его словам, потерял чувство реальности за десятилетия после распада Советского Союза в 1991 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы