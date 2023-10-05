Катастрофа літака пригожина: путін заявив, що у тілах загиблих виявлені сліди ручних гранат

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“У тілах загиблих в авіакатастрофі літака пригожина виявлені сліди ручних гранат, зовнішнього впливу на лайнер не було. Це вже встановлений факт. Результати експертизи проведеної слідчим комітетом рф”, — зазначив президент рф.

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На думку путіна, варто було б провести й експертизи на наявність алкоголю і наркотиків в тілах загиблих в літаку пригожина. Він нагадав, що у пітерському офісі компанії власника пвк “вагнера” були виявлені 10 млрд руб. готівкою і 5 кг кокаїну.

Також путін повідомив, що кілька тисяч колишніх бійців пвк вагнер вже підписали контракти з міноборони рф.

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Нагадаємо

Припущення, що пригожин був швидше за все убитий під час авіакатастрофи зробили й в Пентагоні.

Увечері 23 серпня у тверській області росії розбився літак засновника “вагнера” пригожина. Бізнес-джет, серед пасажирів якого значився пригожин, здійснював рейс з москви в санкт-петербург. У ньому перебували 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Виявлено тіла всіх десяти осіб, які перебували в літаку.

24 серпня в росії почала з'являтися суперечлива інформація про впізнання тіла пригожина.