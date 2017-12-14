"Звездные войны" покажут на МКС

“Я получил подтверждение от источников с Disney и NASA, что экипажу на борту Международной космической станции будут демонстрироваться „Звездные войны: Последний дождей“”, — написал в своем Twitter репортер космических полетов Робин Сименгел.

Пресс-секретарь NASA также подтвердил изданию, что фильм будет показан на борту МКС.

“Могу подтвердить, что экипаж сможет посмотреть его на орбите. Нам пока не известно, когда это произойдет. Они обычно получают фильмы в виде цифровых файлов и могут воспроизводить их на ноутбуке или на проекторе, который находится на борту”, — заявил представитель отдела коммуникаций NASA Дэн Хоут.

“Пока миллионы людей будут толпиться в кинотеатрах на премьере в четверг, то, безусловно, нет лучшего способа смотреть „Звездные войны“, чем путешествуя по просторам космоса”, — отметили в издании.

Вполне возможно, что фильм будет отправлен внутри капсулы DragonX SpaceX, которая отправится пятницу на МКС.

Как сообщал УНН, второй трейлер “Мира Юрского периода 2” появился в Сети.