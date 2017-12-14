"Зоряні війни" покажуть на МКС

“Я отримав підтвердження від джерел з Disney та NASA, що екіпажу на борту Міжнародної космічної станції будуть демонструватися „Зоряні війни: Останній джедай“”, — написав у своєму Twitter репортер космічних польотів Робін Сіменгел.

Прес-секретар NASA також підтвердив виданню, що фільм буде показано на борту МКС.

“Можу підтвердити, що екіпаж зможе подивитись його на орбіті. Нам поки не відомо, коли це станеться. Вони зазвичай отримують фільми у вигляді цифрових файлів і можуть відтворювати їх на ноутбуці або на проекторі, який знаходиться на борту”, — заявив представник відділу комунікацій NASA Ден Хоут.

“Поки мільйони людей юрбитимуться до кінотеатрів на прем’єру в четвер, то, безумовно, немає кращого способу дивитись „Зоряні війни“, аніж подорожуючи просторами космосу”, — зазначили у виданні.

Цілком можливо, що фільм буде відправлений всередині капсули DragonX SpaceX, яка відправиться п’ятницю на МКС.

Як повідомляв УНН, другий трейлер “Світу Юрського періоду 2” з’явився в Мережі.