"Заря" нанесла второе поражение "Карпатам" в чемпионате Украины

Во Львове в присутствии 5 351 болельщика хозяевам поля пришлось выбивать мяч с линии ворот Артему Федецкому. В эпизоде ​​с участием бразильского форварда Рафаэля Рата, на его удар с трудом среагировал Махарадзе, а уже капитан “Львов” Федецкий в последний момент выбил мяч.

Во второй части баталии Махарадзе снова спас коллектив. Швед нанес острого удара головой, но кипер получил мяч из самой девятки ворот. А “Заря” реализовала свой момент. Хомченовский прострелил низом на дальнюю штангу, игровой снаряд задел одного из игроков хозяев и отскочил на свободного Игоря Харатин — 1:0.

Заметим, что с 7 баллами “Заря” идет 5-й, а “Карпаты” отстают на три пункта — 8 строка.