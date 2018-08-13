"Зоря" завдала другої поразки "Карпатам" в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Четвертий тур Української Прем’єр-ліги продовжився протистоянням нинішніх середняків таблиці львівських “Карпат” і луганської “Зорі”, передає кореспондент УНН.
У Львові за присутності 5 351 уболівальників господарям поля прийшлося вибивати м’яч з лінії воріт Артему Федецькому. В епізоді за участі бразильського форварда Рафаеля Ратао, на його удар з труднощами зреагував Махарадзе, а вже капітан “Левів” Федецький в останній момент вибив м’яч.
У другій частині баталії Махарадзе знову врятував колектив. Швед завдавав гострого удару головою, але кіпер дістав м’яча із самісінької дев’ятки воріт. Натомість “Зоря” реалізувала свій момент. Хомченовський прострілив низом на дальню стійку, ігровий снаряд зачепив одного з гравців господарів і відскочив на вільного Ігоря Харатіна — 1:0.
Зауважимо, що з 7 балами “Зоря” йде 5-ю, а “Карпати” відстають на три пункти — 8 рядок.