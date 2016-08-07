"Заря" уверенно победила "Черноморец"

4: 0 - с таким счетом хозяева (ФК "Заря") победили соперника из Одессы - "Черноморец". Мячи в составе "Зари" забивали Олеусандр Караваев (дважды), Иван Петряк и Игорь Чайковский.



Как рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб, его команда могла забить больше, но помешала реализация моментов.