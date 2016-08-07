"Заря" уверенно победила "Черноморец"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 августа. УНН. Только что на запорожской "Славутич-Арене" завершился матч 3-го тура Лиги Пари-Матч, в котором луганская "Заря" одержала уверенную победу над "Черноморцем" из Одессы, передает корреспондент УНН.
4: 0 - с таким счетом хозяева (ФК "Заря") победили соперника из Одессы - "Черноморец". Мячи в составе "Зари" забивали Олеусандр Караваев (дважды), Иван Петряк и Игорь Чайковский.
Как рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб, его команда могла забить больше, но помешала реализация моментов.