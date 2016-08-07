“Зоря” впевнено перемогла “Чорноморець”
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. Щойно на запорізькій “Славутич-Арені” завершився матч 3-го туру Ліги Парі-Матч, у якому луганська “Зоря” здобула впевнену перемогу над “Чорноморцем” з Одеси, передає кореспондент УНН.
4:0 — з таким рахунком господарі (ФК “Зоря”) перемогли суперника з Одеси — “Чорноморець”. М’ячі у складі “Зорі” забивали Олеусандр Караваєв (двічі), Іван Петряк та Ігор Чайковський.
Як розповів на післяматчевій прес-конференції головний тренер “Зорі” Юрій Вернидуб, його команда могла б забити більше, але на заваді стала реалізація моментів.